Все находившиеся на борту разбившегося Ан-24 в России погибли

11:20

Все находившиеся на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, по предварительным данным, погибли.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативных службах.

"По предварительной информации, все погибли. Пока вертолет со спасателями не может приземлиться в районе крушения - это труднодоступная местность, склон горы. На месте происходит пожар", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на борту самолета находились 43 пассажира и 6 членов экипажа.

10:53

Найдено место крушения пропавшего в Амурской области России Ан-24.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"В ходе поисковых работ вертолетом Ми-8 Росавиации обнаружен фюзеляж самолета, происходит загорание. Спасатели продолжают следовать к месту происшествия", - сказали в ведомстве.

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10:20

Пассажирский самолет Ан-24, на борту которого 40 пассажиров, не выходит на связь в Амурской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах, передает Day.Az.

Борт следовал по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында.

"Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" в нескольких км от аэропорта города Тынды не вышел на связь в контрольной точке", - сказал собеседник агентства. В МЧС подтвердили информацию, спасатели направлены на поиски.

"По предварительным данным, на борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа. Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства", - написал губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале.