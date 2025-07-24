Все находившиеся на борту разбившегося Ан-24 в России погибли - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11:20
Все находившиеся на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, по предварительным данным, погибли.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативных службах.
"По предварительной информации, все погибли. Пока вертолет со спасателями не может приземлиться в районе крушения - это труднодоступная местность, склон горы. На месте происходит пожар", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на борту самолета находились 43 пассажира и 6 членов экипажа.
10:53
Найдено место крушения пропавшего в Амурской области России Ан-24.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
"В ходе поисковых работ вертолетом Ми-8 Росавиации обнаружен фюзеляж самолета, происходит загорание. Спасатели продолжают следовать к месту происшествия", - сказали в ведомстве.
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10:20
Пассажирский самолет Ан-24, на борту которого 40 пассажиров, не выходит на связь в Амурской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах, передает Day.Az.
Борт следовал по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында.
"Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" в нескольких км от аэропорта города Тынды не вышел на связь в контрольной точке", - сказал собеседник агентства. В МЧС подтвердили информацию, спасатели направлены на поиски.
"По предварительным данным, на борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа. Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства", - написал губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале.
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