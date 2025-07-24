Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Когда в эфире одного из главных рупоров московской пропаганды - телешоу Владимира Соловьёва - разносится голос ведущего, это уже не информационный сигнал, это рык, с которым истеричный шакал метит свою территорию. Это не журналистика - это политическая клептомания, где каждое слово ворует у здравого смысла его суть, у правды - её голос, а у зрителя - способность отличать факты от зловонной галлюцинации.

На этот раз Соловьёв перешёл ту грань, за которой начинается откровенное шовинистическое беснование. С экрана звучит: "В Азербайджане меняют армянские церкви, типа они староалбанские, но придумать можно всё что угодно".

Кто он, чтобы рассуждать о церковной истории Кавказа, этот истошный махинатор микрофона, который торгует национальными трагедиями как товарами на чёрном рынке? Когда он открывает рот, русская православная традиция плачет в углу, а любой научный подход исчезает в дыму студийных прожекторов, как призрак совести.

Но на этом шизофренический спектакль не заканчивается. Соловьёв, давясь собственной желчью, вываливает в студийное пространство целую галерею врагов - от азербайджанского руководства до приглашённого журналиста, Дмитрия Гордона, которого он описывает как: "Мерзавец, который боится всего и поэтому на фронте не бывает".

Это уже не риторика - это агония имперской мифологии, которая разлагается в прямом эфире. Он продолжает: "И вот этот Бетро Гордон на русском языке задаёт русофобский по сути своей вопрос руководству Азербайджана, которое отвечает тоже на русском языке".

И всё это - в окружении так называемых "российских политологов", чей смысл присутствия в кадре - быть муляжами совести. Среди них - Марков, которого Соловьёв с подвыванием выдаёт за "честного политолога", а затем сам же тут же подозревает: "А на содержание какой страны?.. Может, пора определяться с двойной лояльностью?"

Что это, если не намёк на политическую чистку? Если не приглашение к охоте на ведьм? Под дых либерализму, под рёбра здравому смыслу - и в упор в лицо любому, кто смеет мыслить иначе.

Далее Соловьёв начинает бредить уже в паранойе: "Федеральной службе безопасности стоит присмотреться... кто и как, через каких агентов влияния, транслирует свою позицию... противоречащую интересам нашей страны".

Какая страна, господин Соловьёв? Та, в которой вы считаете нормальным угрожать другим нациям, разжигать межгосударственные конфликты, разрушать дипломатические каналы, оскорблять страны Южного Кавказа, ставить под сомнение их суверенитет?

И вот - главный аккорд этой симфонии безумия: "Турция забирает регион под себя. У Ирана возникает фронт. А Россия, ну что Россия... как это часто бывает..."

Это не аналитика. Это воинствующее нытьё. Это словесная желчь, которой Соловьёв метит каждое кресло в своей студии, как старый пёс метит территорию, которую вот-вот у него отберут.

Он несёт бред про "жесточайшие санкции" против Азербайджана и Армении, угрожает перекрытием финансовых потоков, распаляется образами "святой Руси" и "занозы", которую Россия якобы может вогнать в бок любого соседа, кто ей не угоден.

Но финал - это уже даже не политическая истерика. Это личная психодрама, когда он, срываясь на визг, заявляет: "Гордон - вестник личной беды... Лукашенко раскусил это ничтожество сразу... и после интервью - попытка переворота!"

...Владимир Соловьёв - не журналист. Не публицист. Не политический обозреватель. Это - скоморох с микрофоном, истерик в дорогом пиджаке, хамелеон государственной лжи, который давно превратился в токсичный мешок с амбициями на зарплате у Кремля. Соловьиный помёт - именно так его метко прозвали в Сети - пытается угрожать Азербайджану, выстраивать антиазербайджанскую риторику, намекать на возможность "государственного переворота", как он сам выразился, после интервью руководства Азербайджана русофобу Гордону. И это уже не просто клоунада - это вонючий плевок в лицо азербайджанского народа.

Но прежде чем разнести этот плевок в пыль, давайте вспомним: кто такой Владимир Соловьёв? Человек с двумя израильскими паспортами и видом на жительство в Италии, владеющий виллой на озере Комо за несколько миллионов евро - рассказывает нам, кто "патриот", а кто нет? Этот человек всю жизнь кормился на грантах и медиа-ресурсах "Ехо Москвы", которые были переданы ему практически в подарок, после чего началось его стремительное превращение из либерала-реформатора в кремлёвского глашатая.

Когда-то Соловьёв облизывал либералов, ездил в Израиль с лекциями о демократии, а теперь призывает "ввести жёсточайшие санкции" против суверенных государств, шантажирует "мускулами", намекает на спецоперации и перевороты - уже в Азербайджане. Убогость этого подхода очевидна даже для пьяного тракториста в Подмосковье, не говоря уже о международной аудитории.

Соловьёв - это коррупционный гнойник российской медийной системы. Его зарплата на ВГТРК превышает 50 миллионов рублей в год. Плюс теневые доходы от продюсирования лояльных спикеров, плюс доли в частных компаниях, которые получают госконтракты на производство "патриотического" контента. Он регулярно летает за границу, хотя изображает патриота. В 2022 году стало известно, что несмотря на санкции, Соловьёв продолжает пользоваться недвижимостью в Италии через подставных лиц. То есть санкции для него - фикция, как и все его слова.

Он называет российских аналитиков "честными политологами" и намекает, что и среди них есть "на подпитке". С какой стати это говорит человек, который сам годами был связан с зарубежными фондами? В 90-х он тесно сотрудничал с рядом американских и израильских НПО, получал финансирование на якобы "образовательные проекты", и только после 2002 года резко сменил окраску. До сих пор не раскрыты его реальные источники доходов от "частных лекций" за границей. Он всегда был торгашом идей, политическим рецидивистом: сегодня патриот, завтра космополит, послезавтра пламенный сталинист.

То, что он позволяет себе хамить Азербайджану, - это уже не просто выходка. Это симптом болезни всей российской медийной верхушки. Он пытается рассказать, что Турция "забирает регион под себя", что Азербайджан "вытесняет Россию" с Южного Кавказа. А почему? Потому что в Азербайджане говорят правду. Потому что Баку отстаивает суверенитет и не желает участвовать в имперских фантазиях клоуна с виллой в Комо.

Соловьёв - это истеричка с манией величия. Он несёт чушь про "Зангезурский коридор" как про трагедию России, хотя любой здравомыслящий политик понимает: это часть региональной инфраструктуры, выгодной всем. Но его задача - не в аналитике. Его задача - в разжигании. Он работает не как журналист, а как кремлёвский сторожевой пёс, обученный лаять в нужном направлении.

А теперь он ещё и "намекает" - в своей типичной грязной манере - что "может повториться попытка переворота", как после интервью Лукашенко. Это не просто ложь - это угроза. Это открытый шантаж, рассчитанный на страх, и на то, что Азербайджан испугается. Но Баку не реагирует на лай шакалов. Мы - не объект манипуляции. Мы - субъект истории.

Владимир Соловьёв - не просто медийная гниль, он - инструмент системного распада российского медиаполя. Его публичная фигура - это химическая формула политической проституции: человек, который в 1990-х говорил об "открытом обществе" и дружбе с Западом, сегодня грозит независимым странам "мускулами" России. Но вся его жизнь - это симулякр. Пустой, насквозь фальшивый, лживый.

Он всюду предавал. Он продал ради "успеха" всё - друзей, идеалы, принципы. Сначала он был вхож в либеральные круги, потом резко стал "православным сталинистом", а теперь играет роль "воинствующего патриота". На деле же - обслуживает интересы олигархов и силовиков, получая за это жирные подачки в виде эфиров, недвижимости, контрактов.

Вспомним, как он получил эфир на "Эхо Москвы". С подачи руководства "Газпром-Медиа", благодаря близости к определённым кланам, канал фактически оказался у него на руках. При этом он начал методично зачищать эфир от неподконтрольных голосов. Всё, что могло звучать остро и независимо, было уничтожено. А затем начался медийный террор: Соловьёв стал чёрной дырой эфира, всасывающей смысл, факты, аргументы и извергающей яд.

Именно он начал травлю интеллектуалов - сначала либеральных, потом умеренных, потом даже тех, кто просто задавал вопросы. Он называл их "предателями", "агентами", "врагами". А теперь, когда Азербайджан отстаивает свои интересы, он позволяет себе оскорблять нашу страну. Он говорит о "санкциях", "экономических ударах", "гибридной политике", якобы направленной против России.

Но кто ты вообще, Соловьиный помёт, чтобы рассуждать о геополитике?

Человек, который за последние 10 лет не написал ни одной аналитической статьи, зато успел обзавестись шестью квартирами в Москве, двумя виллами за границей и целой медиаимперией, спонсируемой госбюджетом. Он зарабатывает на крови и страхе. Его эфиры - это фабрика ненависти. Туда приглашаются такие же токсичные персонажи - Малофеев, Кургинян, Дугин, Багдасаров, Пригожинские рудименты. Все эти "весомые фигуры", которые получают кэш за вбросы, за подстрекательства, за фейки.

И что он делает? Он обвиняет Азербайджан в якобы "протурецкой" политике. Да, у Баку с Анкарой - братство, союз, стратегическое единство. И что? Это его бесит, потому что Азербайджан не слушает московские поучения, а действует в своих интересах. И когда Баку говорит, что армянские церкви - это часть албанского христианского наследия - это исторический факт. А не то, что пытается лепить Соловьёв.

Напомним, что у Соловьёва была история с детьми, которую он замалчивает. Сколько у него официально? А сколько неофициально? Где они живут? В какой стране? Почему журналист, который рассказывает о "святой Руси", обучает детей в Британии и Италии? Почему его семья не живёт в России, если там так "безопасно"? Ответ очевиден: потому что он знает цену своим словам. Он - не герой, он - подонок.

ФСБ, говорит он, должна присмотреться к аналитикам с двойной лояльностью. Прекрасно. Пусть начнёт с себя. Пусть расскажет, сколько получал от западных структур в 90-х. Пусть объяснит, как строил связи с английскими медиа, как общался с BBC, как получал деньги за "социологические обзоры" для зарубежных фондов. Пусть раскроет источники доходов за 2004-2014 годы. Там будет много интересного - от "обналички" до гонораров за продвижение нужных фигур в эфире.

Соловьёв - это не голос России. Это гнусная вонь минувшего, прогнивший рупор страха и ненависти, человек, который хочет видеть регион в крови, лишь бы остаться у корыта. И если он сегодня угрожает Азербайджану - это значит только одно: Баку идёт верным путём.

Азербайджан должен не просто проигнорировать угрозы этого медийного шакала. Азербайджан должен сделать его токсичным. Официально. Закрыть доступ его программам, включить в список нежелательных персон, разоблачить его грязные источники влияния. И показать, что здесь - не Грузия 2008, не Украина 2014, и тем более не Армения с её прозападной шатающейся элитой. Здесь - Восток, который давно проснулся. И который не позволит лить яд ни Соловьёву, ни его гниющим подельникам.

Что остаётся в сухом остатке от этого раздувшегося медийного пузыря, именуемого Владимиром Соловьёвым? Не "голос страны", не "патриот", не "журналист" - а фигура, вызывающая отвращение даже у своих. Человек, которому с детства тянуло к сцене, но не хватило ни таланта, ни достоинства - поэтому он стал шутом при дворе, лающим паяцем у подножия власти.

Он кричит об интересах России, но на деле давно обслуживает только интересы своей мошны. Он требует верности, но сам предавал всех, кто ему верил: друзей, коллег, идеалы. Он размахивает кулаками в сторону Азербайджана, Турции, Европы, Украины, но всё это - фарс. Шапито. За этим нет ни силы, ни стратегии. Есть только страх потерять эфир, бюджеты и покровительство.

Вся его модель существования - паразитическая. Он не создаёт. Он только разрушает. Он не анализирует. Он только травит. Он не мыслит. Он только повторяет то, что ему шепчут кураторы. Соловьёв - это болезненный симптом эпохи, где ложь важнее истины, где истерика заменяет аргумент, где крик заглушает факт.

Но мир меняется. И сегодня Соловьёв - не грозный голос, а комичный пережиток. Даже в самой России его рейтинги падают. Молодёжь его не смотрит. Интеллектуалы его презирают. Международные площадки с ним не работают. Западные СМИ называют его не иначе как "кремлёвский пропагандист с криминальными наклонностями". Даже в Telegram и YouTube он теряет позиции. Его имя всё чаще ассоциируется с токсичностью, паранойей и лживостью.

И теперь он решил зацепить Азербайджан.

Он, у которого нет ни чести, ни достоинства, ни морали, - указывает, с кем нам дружить? Он, который прятался за спинами охраны, когда был разоблачён в Италии? Он, который публично ронял слёзы на камеру, узнав о санкциях ЕС? Он, который отправляет своих детей в Швейцарию, а сам сидит в студии, мечтая о "великой войне"?

Азербайджан ответит тебе по-другому, Соловьёв. Не криками. Не истериками. А фактами. Делами. Победами. Потому что у нас есть достоинство. Потому что мы не торгуем совестью. Потому что наша сила - в правде.

И если ты ещё раз позволишь себе открыть рот в сторону нашего народа, нашего государства, нашей истории - тебе ответит не только журналист. Тебе ответит вся азербайджанская нация. Ответит хлёстко, ясно и бесповоротно. Ответит так, что тебе останется только захлёбываться в собственном желчном эфире, который больше никто не слушает.

Ты - не Россия. Ты - болезнь. И от тебя давно пора избавиться. Морально. Исторически. Навсегда.