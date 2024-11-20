https://news.day.az/politics/1709178.html БИГ предоставила нам платформу, чтобы рассказать миру о наших проблемах - представитель Джибути Я благодарен Бакинской инициативной группе (БИГ) за то, что она предоставила нам возможность быть услышанными. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции заявил специалист по социальному развитию организации "Paix & Lait" из Джибути Абдулсамад Саид Аррех, находящийся с визитом в Баку.
БИГ предоставила нам платформу, чтобы рассказать миру о наших проблемах - представитель Джибути
Я благодарен Бакинской инициативной группе (БИГ) за то, что она предоставила нам возможность быть услышанными.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции заявил специалист по социальному развитию организации "Paix & Lait" из Джибути Абдулсамад Саид Аррех, находящийся с визитом в Баку.
"Джибути - очень маленькая, но стратегически важная страна, расположенная в Восточной Африке. Мы должны донести до мира проблемы, вызванные неоколониализмом, и БИГ может стать успешной платформой в этой области", - сказал он.
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