БИГ предоставила нам платформу, чтобы рассказать миру о наших проблемах

Я благодарен Бакинской инициативной группе (БИГ) за то, что она предоставила нам возможность быть услышанными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции заявил специалист по социальному развитию организации "Paix & Lait" из Джибути Абдулсамад Саид Аррех, находящийся с визитом в Баку.

"Джибути - очень маленькая, но стратегически важная страна, расположенная в Восточной Африке. Мы должны донести до мира проблемы, вызванные неоколониализмом, и БИГ может стать успешной платформой в этой области", - сказал он.