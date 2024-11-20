Средний коридор обладает огромным потенциалом цифрового развития.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан за круглым столом высокого уровня на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.

"Средний коридор, соединяющий Европу и Азию через Каспийское море, является одним из стратегических маршрутов с огромным потенциалом для устойчивого и цифрового развития", - сказала она.

По ее словам, целенаправленные усилия позволят превратить Средний коридор в полностью цифровизированный и гармонизированный маршрут, что снизит затраты и повысит прозрачность для всех участников.

Молчан добавила, что в рамках специальной программы для экономик Центральной Азии (СПЕКА) ЕЭК тесно взаимодействует с региональными заинтересованными сторонами.

"В прошлом году дорожная карта СПЕКА по цифровизации Транскаспийского коридора была утверждена здесь, в Баку, на уровне глав государств. К 2027 году эта дорожная карта предполагает внедрение обмена данными в реальном времени по всему Транскаспийскому коридору в соответствии с цифровыми стандартами ООН", - сказала она.