Сколько стран подали свои национальные цели по биоразнообразию?

119 стран подали свои национальные цели по биоразнообразию, которые также имеют прямое отношение к воде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) и исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен на мероприятии высокого уровня "Празднование дня воды. Спасательный круг для климата, природы и людей".

"На 6-й Ассамблее ООН по окружающей среде, которая прошла в феврале этого года, была принята резолюция, направленная на укрепление водной политики и усиление инициатив по управлению водными ресурсами. Более 90 процентов поданных НДЦ содержат важные элементы, касающиеся воды, что является положительным моментом.

119 стран уже представили свои национальные цели по биоразнообразию. Однако суровая правда заключается в том, что эти обязательства не выполняются, ни с точки зрения финансирования, ни с точки зрения действий или комплексных подходов. Именно поэтому этот Бакинский диалог по воде так важен. Мы должны двигаться гораздо быстрее и перейти от секторального подхода к экономике в целом", - сказала она.

По ее словам, нужно пересматривать городскую инфраструктуру, сельское хозяйство, использование и хранение воды, а также природные водохранилища.

"Мы должны иметь четкую программу действий, которая будет согласована с институциональными обязательствами и инвестициями. Мы продолжаем инвестировать в инфраструктуру в неправильных местах, продолжаем канализировать реки, лишая их возможности "дышать" при высоком уровне воды, и строим гидроэлектростанции, ориентируясь на прошлое, а не на прогнозы будущего", - сказала Андерсен.