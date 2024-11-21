https://news.day.az/world/1709279.html В Иране произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло сегодня в 08:30 по местному времени в районе Даштестан провинции Бушехр на юге Ирана. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Национальный центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.
В Иране произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло сегодня в 08:30 по местному времени в районе Даштестан провинции Бушехр на юге Ирана.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Национальный центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.
Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в населенном пункте Баразджан в районе Даштестан. Очаг подземных толчков распологался на глубине 6 км.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Недавно сообщалось, что в Шамахинском районе Азербайджана произошло землетрясение.
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