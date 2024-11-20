https://news.day.az/society/1708882.html В Азербайджане произошло землетрясение В Шамахинском районе произошло землетрясение. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы Академии наук Азербайджана. Согласно информации, землетрясение произошло в 14 км к юго-западу от станции Пиргулу. Магнитуда подземных толчков составила 3,7.
В Азербайджане произошло землетрясение
В Шамахинском районе произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы Академии наук Азербайджана.
Согласно информации, землетрясение произошло в 14 км к юго-западу от станции Пиргулу. Магнитуда подземных толчков составила 3,7.
Очаг землетрясения залегал на глубине 45 километров. Подземные толчки не ощущались.
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