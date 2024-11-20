В Азербайджане произошло землетрясение

В Шамахинском районе произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы Академии наук Азербайджана.

Согласно информации, землетрясение произошло в 14 км к юго-западу от станции Пиргулу. Магнитуда подземных толчков составила 3,7.

Очаг землетрясения залегал на глубине 45 километров. Подземные толчки не ощущались.