https://news.day.az/society/1709146.html Азербайджан внедряет инновации в интеграционное образование Внесены изменения в "Правила организации образования в образовательных учреждениях с интеграционным обучением". Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Азербайджан внедряет инновации в интеграционное образование
Внесены изменения в "Правила организации образования в образовательных учреждениях с интеграционным обучением".
Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
В соответствии с изменением, отменяется часть 7 (обучение детей с полностью ограниченным слухом, зрением, зрением менее 40 процентов не может быть организовано совместно с обучением остальных детей) "Правил организации образования в образовательных учреждениях с интеграционным обучением", утвержденных постановлением Кабинета министров от 29 мая 2002 года №87.
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