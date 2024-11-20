Азербайджан внедряет инновации в интеграционное образование

Внесены изменения в "Правила организации образования в образовательных учреждениях с интеграционным обучением".

Как передает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

В соответствии с изменением, отменяется часть 7 (обучение детей с полностью ограниченным слухом, зрением, зрением менее 40 процентов не может быть организовано совместно с обучением остальных детей) "Правил организации образования в образовательных учреждениях с интеграционным обучением", утвержденных постановлением Кабинета министров от 29 мая 2002 года №87.