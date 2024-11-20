Будут ли повышены зарплаты работников культуры

Министр финансов Самир Шарифов прокомментировал, будет ли повышена заработная плата работников культуры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе обсуждения государственного бюджета на 2025 год в Милли Меджлисе министр заявил, что Президентом Ильхамом Алиевым было дано поручение правительству рассмотреть вопрос о повышении заработной платы работникам организаций, финансируемых из бюджета.

"В связи с этим в государственном бюджете предусмотрены определенные средства. Вероятно, конкретные решения будут приняты в следующем году. Большинство культурных организаций финансируется из государственного бюджета. Вероятно, они тоже будут охвачены", - сказал С.Шарифов.