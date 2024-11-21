https://news.day.az/ecology/1709325.html

На COP29 обсуждают вовлечение детей и молодежи в процесс NDC 3.0 - ФОТО

В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Значимое вовлечение детей и молодежи в процесс NDC 3.0: обзор прогресса и достижений". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется