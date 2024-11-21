На COP29 обсуждают вовлечение детей и молодежи в процесс NDC 3.0

В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Значимое вовлечение детей и молодежи в процесс NDC 3.0: обзор прогресса и достижений".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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