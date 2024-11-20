https://news.day.az/ecology/1709061.html На COP29 обсуждают деятельность аэропортов в контексте проблем изменения климата В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Демонстрация деятельности аэропортов в области климата". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
На COP29 обсуждают деятельность аэропортов в контексте проблем изменения климата
В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Демонстрация деятельности аэропортов в области климата".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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