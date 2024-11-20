Кыргызстан намерен модернизировать и расширить свои контейнерные терминалы

Кыргызстан планирует расширить и модернизировать свои контейнерные терминалы.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Бекжан Рысмендеев.

"Кыргызстан совместно с Китайской Народной Республикой и Республикой Узбекистан планируют в ближайшее время начать строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Это является трансконтинентальным железнодорожным транзитным коридором. Проект на самом деле очень масштабный, инвестиции очень большие, порядка 4-7 миллиарда долларов США.

Данный проект позволит перевозить грузы по Среднему коридору, увеличить грузопоток где-то на 7-10 миллионов тонн в год. То есть это большой проект для реализации транзитного потенциала Среднего коридора", - сказал он.

Замминистра отметил, что помимо строительства сухих портов, Кыргызстан уже начал реализацию строительства автомобильного перехода между Китаем и Кыргызстаном.

"На сегодняшний день есть два пограничных перехода, и мы уже открыли третий переход. Данный маршрут будет сокращать расстояние между китайскими городами и Бишкеком где-то на 170 километров, и увеличит пропускную способность трансграничной торговли. В будущем мы планируем через этот пропускной пункт пропускать до тысячи единиц автотранспорта в день. На сегодняшний день уже существуют контейнерные терминалы в двух городах Кыргызстана. У нас есть планы по их дальнейшему расширению и модернизации", - добавил Рысмендеев.

Он подчеркнул, что Кыргызстан является наиболее отдаленной от морей страной и находится в сердце евразийского континента.

"Нам обязательно нужно прорабатывать международные коридоры и быть активным их участником. На сегодняшний день мы прорабатываем коридор по направлению Восток-Запад. Очень внимательно следим за реализацией проекта Север-Юг, который также проходит через Азербайджан", - заключил он.