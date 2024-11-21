Бакинский диалог по водным вопросам должен проводиться на постоянной основе на будущих COP

Бакинский диалог по водным вопросам должен быть поддержан и проводиться на постоянной основе как неотъемлемая часть будущих COP.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала Специальный посланник ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди на мероприятии высокого уровня "Празднование дня воды. Спасательный круг для климата, природы и людей".

"Бакинский диалог по водным вопросам и климатическим действиям стал важной возможностью для интеграции водного вопроса в климатическую повестку", - заявила она.

По ее словам, изменение климата проявляется через воду, и вода представляет собой ключевое решение для борьбы с этим глобальным вызовом. Однако вопросы взаимосвязи воды и климата оставались на заднем плане в обсуждениях повестки изменения климата.

"Я уверена, что Бакинский диалог по водным вопросам и климатическим действиям позволит углубить обсуждения водных проблем и обеспечить их последовательное интегрирование в климатическую повестку. Этот диалог продолжит инициативы, касающиеся водных вопросов, которые были согласованы на COP26, COP27 и COP28", - отметила она.

Она подчеркнула важность обеспечения преемственности и устойчивости.

По ее словам, Бакинский диалог должен проводиться на постоянной основе в конференциях COP.

"Это обеспечит мониторинг и укрепление взаимосвязи климата и воды на протяжении времени. Преемственность и устойчивость Бакинского диалога также имеют важное значение для эффективного использования ограниченного времени на достижение глобальных целей в области воды и климата, включая Цели устойчивого развития на 2030 год", - сказала она.