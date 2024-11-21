Решение водных вопросов требует усиления сотрудничества между структурами ООН

Для решения вопросов, связанных с водной тематикой, необходимо укрепить сотрудничество между различными структурами системы ООН и конвенциями, входящими в ее состав.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала специальный представитель по вопросам природы Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Рут Дэвис за круглым столом высокого уровня на тему: "Вода для климата: Интеграция водных решений в NDCs и NAPs. Взаимодействие биоразнообразия, водных ресурсов и климата".

"Для тех, кто многие годы работает в сферах климата, охраны природы и продовольственной безопасности, взаимосвязь этих вопросов через воду очевидна и естественна. Вода не только поддерживает устойчивость каждой из этих сфер, но и выступает индикатором возникающих проблем.

Очевидно, что вода играет ключевую роль в обеспечении благополучия всех экосистем мира. Позвольте привести пример, который иллюстрирует её значение для здоровья тропических лесов - темы, занимающей центральное место в обсуждениях Конвенции ООН по изменению климата. Здоровье тропических лесов напрямую зависит от воды, при этом сами леса являются важным элементом водного цикла. Они регулируют и обеспечивают осадки, питающие тропические сельскохозяйственные бассейны, которые кормят миллионы людей. Таким образом, здоровая вода поддерживает экосистемы, а здоровые экосистемы, в свою очередь, обеспечивают устойчивость водного цикла. Для достижения этой цели необходимо наладить более тесное взаимодействие между различными структурами системы ООН и ее конвенциями", - подчеркнула она.