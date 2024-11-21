Водоснабжение как высокоприоритетный аспект упоминается только в 5% NDCs

Водоснабжение как высокоприоритетный аспект упоминается только в 5 процентах NDCs.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала секретарь Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Соня Кеппель за круглым столом высокого уровня на тему: "Вода для климата: Интеграция водных решений в NDCs и NAPs. Взаимодействие биоразнообразия, водных ресурсов и климата".

"В рамках Водной конвенции, которая является глобальным правовым инструментом для трансграничного сотрудничества, мы провели анализ национальных планов адаптации (NAPs) и национально определяемых вкладов (NDCs), чтобы выяснить, в какой степени эти аспекты учитываются. Ситуация лучше с национальными планами адаптации: аспекты водоснабжения и санитарии включены в более чем половину из них, при этом водоснабжение и санитария рассматриваются как высокие приоритеты в значительной их части.

Около 40 процентов планов хотя бы в некоторой степени учитывают трансграничное управление водными ресурсами. Однако ситуация с национально определяемыми вкладами намного хуже. В частности, водоснабжение как высокоприоритетный аспект упоминается только в 5 процентах NDCs, санитария и гигиена - примерно в 16 процентах, а трансграничные вопросы - менее чем в 2 процентах NDCs. Поэтому мы надеемся, что следующий цикл NDCs и NAPs, которые все еще разрабатываются, уделит больше внимания водным аспектам, включая перечисленные мной. Именно поэтому Водная конвенция разработала не только анализ, но и документ, ориентированный на действия, с предложениями о том, как включить эти темы в приоритеты", - сказала она.