Выбросы должны быть сокращены до 2030 года.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсон во время выступления на "круглом столе" высокого уровня на тему энергоэффективности в "зеленом" строительстве и зданиях и устойчивости к изменению климата в городах.

"Строительный сектор здесь очень важен, так как на его долю приходится 21 процент выбросов парниковых газов. Две трети от этого числа выбросов происходит в жилом секторе. Вот почему на нас ложится так много работы. Необходимо задуматься о том, чтобы переоснастить жилой сектор и инфраструктуру, сделав их более соответствующими климатическим условиям", - добавила она.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.