Азербайджан демонстрирует видение будущего, в котором стороны работают вместе для решения климатических проблем

Третья министерская встреча по урбанизации и изменению климата - это прекрасная возможность принять участие в открытых и конструктивных дискуссиях по вопросам развития и городской повестки.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, выступая на пресс-конференции в рамках COP29.

"Основной целью было убедиться, что городская повестка соответствует климатической повестке. Эта встреча министров особенно поддерживает такой подход. Объединяя все заинтересованные стороны на COP29, Азербайджан демонстрирует видение будущего, в котором многоуровневые и многосекторные заинтересованные стороны работают вместе для решения климатических проблем и превращения городских пространств в устойчивые экосистемы. Мы также должны признать важные инициативы, которые легли в основу сегодняшнего обсуждения", - сказал он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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