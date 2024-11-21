https://news.day.az/world/1709220.html

Вооруженное нападение на полицию в Турции - есть раненные - ВИДЕО

В Измире 3 полицейских ранены в результате вооруженного нападения, Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Sabah. Отмечается, что нападавшие - подозреваемые, которых пострадавшие полицейские хотели задержать. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.