https://news.day.az/world/1709220.html Вооруженное нападение на полицию в Турции - есть раненные - ВИДЕО В Измире 3 полицейских ранены в результате вооруженного нападения, Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Sabah. Отмечается, что нападавшие - подозреваемые, которых пострадавшие полицейские хотели задержать. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Вооруженное нападение на полицию в Турции - есть раненные - ВИДЕО
В Измире 3 полицейских ранены в результате вооруженного нападения,
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Sabah.
Отмечается, что нападавшие - подозреваемые, которых пострадавшие полицейские хотели задержать. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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