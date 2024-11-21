Вооруженное нападение на полицию в Турции

В Измире 3 полицейских ранены в результате вооруженного нападения,

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Sabah. 

Отмечается, что нападавшие - подозреваемые, которых пострадавшие полицейские хотели задержать. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. 