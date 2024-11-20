Цель UITP - добиться, чтобы к COP30 все страны включили общественный транспорт в свои NDC

Цель Международного союза общественного транспорта (UITP) - добиться, чтобы к следующей конференции COP все страны включили общественный транспорт в свои национально определённые вклады (NDC).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный секретарь UITP Мохамед Мезгани Умберто де Претто во время круглого стола высокого уровня на тему "Озеленение городского транспорта".

"На долю городов приходится 70 процентов выбросов CO2 в транспортном секторе. Однако до сих пор треть стран не включили общественный транспорт в свои NDC.

Наша цель - добиться, чтобы к следующей конференции COP все страны интегрировали общественный транспорт в свои планы. Для этого важно понимать, что декарбонизация транспорта - это не только технологический вопрос. Ключевым фактором является смена модели передвижения. Если электрический автобус застрянет в пробке, это не сделает общественный транспорт более привлекательным. Поэтому важно отдавать приоритет общественному транспорту, пешеходным маршрутам и велодвижению, что будет способствовать переходу на устойчивые способы передвижения. Также необходимо установить чёткие цели по сокращению выбросов в транспортном секторе. Например, для достижения глобальной цели снижения выбросов CO2 на 41 процент к 2030 году важно учитывать вклад каждого сектора", - подчеркнул он.

По его словам, транспортному сектору необходимо сократить выбросы CO2 наполовину, что требует приоритета смены модели передвижения, даже над внедрением новых технологий.

"Важно интегрировать общественный транспорт в национальные стратегии. Хотя он является локальной услугой, взаимодействие между национальным и местным уровнями управления играет ключевую роль. Также необходимо развивать потенциал, что включает разработку нового руководства UITP по NDC совместно с партнёрскими ассоциациями. Этот инструмент поможет странам более эффективно определять свои национально определённые вклады", - добавил он.