На манеже - грустные клоуны: старый репертуар очернителей Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

На манеже - все те же. Антиазербайджанская пропаганда, щедро финансируемая мировым армянством, испытывает серьезный кризис жанра. Не хватает новых лиц и, что куда важнее, новых подходов. Все шаблонно, предсказуемо, примитивно. Так произошло и на сей раз, когда в видеоролике, опубликованном The Armenian Report труппа грустных клоунов решила коснуться климатического форума COP29, который проходит в Баку.

Грустные клоуны "требуют оказать давление на страну, осуществившую этническую чистку и имеющую политзаключенных". Хм, я даже удивился было тому, как спонсируемые армянством мастера разговорного жанра решили по Армении пройтись. Это ведь она осуществила этнические чистки и это там имеются политзаключенные. Тут просто нет повода для дискуссии - настолько все очевидно.

Азербайджанцы были целенаправленно изгнаны и депортированы с территории нынешней Армении также в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 годах. Только в 1948-1953 годах более 150 тысяч азербайджанцев в массовом порядке были насильственно изгнаны с исторических земель на территории Армянской ССР. При этом часть их, в частности, старики и младенцы, погибли, не вынеся тяжелых условий переселения, резких изменений климата, физических потрясений и моральных страданий.

Позже, в конце 80-ых годов прошлого века, из Армянской ССР было изгнано еще около 300.000 азербайджанцев. В результате этой политики, в Армении не проживают ныне азербайджанцы. Ни одного! Более того, армянские оккупанты провели этнические чистки и на временно оккупированных территориях Азербайджана. Да, в Шуше, Лачине, Ханкенди, Физули и на иных наших землях, на протяжении более чем четверти века не проживало азербайджанцев.

При этом, на временно захваченных врагом территориях нашей страны проживали армянские оккупанты, в том числе и переехавшие туда из стран Ближнего Востока. Есть куча документов, свидетельствующих обо всем этом. Но, грустные клоуны не готовы признавать очевидного. Они просто выходят на арену цирка и исполняют многократно ранее демонстрировавшийся номер. Работа у них такая.

В ходе которой главное - не видеть очевидных проблем Армении. В том числе и с политзаключенными. Таких, например, как Армен Ашотян. Это бывшего министра образования Армении держат за решеткой за критику в адрес премьер-министра Никола Пашиняна. В этой связи имеет смысл привести слова армянского политтехнолога Тиграна Кочаряна. Он дал четкую характеристику тому, что происходит в Армении.

"В Армении, начиная с 2018 года нет демократии. Решения в нашей стране принимаются одним человеком, но эти решения ему продиктованы извне", - заявил он в эфире Пятого телеканала.

Но и про это, ясное дело, не упомянули грустные клоуны. Кто они? Знакомые все, если так можно выразится, лица. Например - баронесса Кэролайн Кокс, или бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо.

Они давно уже достигли автоматизма в озвучивании лжи и глупости про Азербайджан. Спроси у них, например, как дела, так они на автомате выдадут тебе текст про "ужасающие преступления против армян, которые совершил Азербайджан". И вот, сегодня они не скрывают своей грусти и отчаяния в связи с тем, что в Баку успешно и эффективно проходит СОР29, участниками которого стали президенты и премьер-министры из свыше семи десятков стран мира, включая многие европейские.

Чем еще были огорчены грустные клоуны? Баронесса Кэролайн Кокс, например, посетовала на то, что "Азербайджан незаконно удерживает в плену довольно много армян, они не совершили никакого преступления, и есть много известных лидеров из Карабаха". Этой даме слишком много лет и потому она вполне могла забыть, что правильное название данной территории - Карабахский экономический регион Азербайджана. А тех, кто находится в Баку, ожидая суда над собой правильно называть бывшими лидерами карабахской хунты.

Это - Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Давид Бабаян, Давид Ишханян, Лева Мнацаканян, Давид Манукян, Рубен Варданян и иные. Им были предъявлены обвинения в терроризме, финансировании терроризма, создании не предусмотренных законодательством вооруженных формирований и групп, проведении учений с целью терроризма. И доказательная база совершенных ими преступлений - огромная.

Так что, совсем уж нелепо звучат требования дамы, которая давно уже находится на содержании мирового армянства. Столь же смехотворны попытки представить в качестве "представителя академических кругов" профессионального прохиндея, классического "Шарикова", который ошивается за пределами Азербайджана, сквернословия не хуже Полиграфа Полиграфовича.

Разница лишь в том, что булгаковский Шариков имел официальную должность начальника подотдела очистки коммунхоза города Москвы от бродячих животных. Тогда как радующий мировое армянство "Шариков" так и демонстрируется на потеху публике, не имея никакой должности. При этом, он настолько оторвался от реальности, что критикует Урсулу фон дер Ляйен, которой в Баку, на СОР29 не было.

Да, я помню, что булгаковский персонаж любил рассуждать о переписке Энгельса с Каутским. Помню я и о том, что он, в процессе превращения из дворняги в человека, носился по комнате, произнося слово "абырвалг", что означало "Главрыба". Вот ровно также ведет себя и новый член труппы грустных клоунов, гастролирующих со старой, давно набившей оскомину программой. Вся эта труппа, отработав номер и получив гонорар, уйдет со сцены, чтобы снова появится на манеже, когда им прикажут те,кто приказывает им очернять Азербайджан, согласно давно оговоренному прейскуранту. Снова будет пресно, грустно, предсказуемо. Но ничего иного грустные клоуны из себя давно уже выжать не в состоянии.