Проваленная миссия Фрэнка Паллоне: он улетел и не обещал вернуться

Автор: Акпер Гасанов

"В эти выходные я находился на конференции COP29 по климату, чтобы дать понять всему миру, что США все еще продолжают борьбу. Мы не откажемся от своих обязательств по борьбе с обостряющимся климатическим кризисом", такую запись в соцсетях сделал про-армянский конгрессмен Фрэнк Паллоне, который уже улетел из Баку, совершив, возможно, самый позорный в своей жизни визит.

Мы помним, что перед прилетом в Баку он написал на своей странице в соцсети Х: "Соединенные Штаты должны оставаться лидером в глобальной борьбе с усугубляющимся климатическим кризисом. Как никогда ранее, я с нетерпением жду участия в конференции по климату COP29, чтобы продемонстрировать, что Америка по-прежнему в этой борьбе".

Как видим, он пытался прикрыться тем, что сильно обеспокоился климатическим кризисом. Но, тут надо кое о чем напомнить. Дело в том, что используя спутниковые данные и наземные наблюдения, дополненные искусственным интеллектом для восполнения пробелов, организация Climate Trace пытается оценить объемы выбросов углекислого газа, метана, закиси азота и других традиционных загрязнителей, в том числе - впервые - для более 9 тысяч городских территорий.

Так вот в первую пятерку по количеству выбросов парниковых газов входят Нью-Йорк (160 миллионов тонн), Хьюстон (150 миллионов тонн). Если говорить о штатах и провинциях, то американский Техас занимает шестое место в мире. Все это указывает на одну простую вещь - Паллоне следовало бы поднимать вопрос борьбы за чистоту окружающей среды в стране, где он является целым, причем многократным конгрессменом.

Но он предпочел прилететь в столицу Азербайджана. Неужели он полагал, что раз конференцию по климату COP29 патронирует ООН, то все его провокационные заявления в адрес нашей страны будут забыты?! Вряд ли. Потому, что он столько всего лживого, провокационного наговорил против нашей страны и народа, что совершенно очевидным было, что ему в Баку будут не рады.

Стало быть, Паллоне осознанно шел на провокацию. Но чем в итоге все закончилось? Тем, что даже армянские СМИ задаются вопросом- зачем вообще поперся в Баку Фрэнк, если он не сделал в столице Азербайджана ни одного громкого заявления. Под таковыми армянская сторона подразумевает требования отпустить на свободу лидеров карабахской хунты, что ожидают в Баку справедливого суда над собой.

Парадокс, но Паллоне вообще ничего не ляпнул в столице Азербайджана. Он отсиделся в отеле, не пришел на пресс-конференцию, не ответил на вопросы азербайджанских журналистов, спровоцировал инцидент между своей охраной и теми, кто выражал справедливое недовольство его прилетов в Баку. И все это было сделано за счет американских налогоплательщиков?! Как-то бездарно были растрачены их средства.

Нет, если Фрэнку поездку оплатила армянская диаспора США, то пусть так и скажет. Но, в таком случае, как он перед ними будет отчитываться?! В любом случае, перед нами был пример того, как не стоит вести себя американскому политику. Они должны исходить из государственных интересов США. А в этих интересах - развивать отношения с самым важным, сильным государством Южного Кавказа. То есть, с Азербайджаном, который инициировал и реализовал все важнейшие транспортные проекты в регионе, даже те, претворению в жизнь которых пытались помешать США. Точно так же, США пытались помешать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Позорная 907-ая поправка против нашей страны, ежегодная официальная финансовая помощь карабахским сепаратистам, нежелание ввести санкции против Армении за все совершенные ею преступления - все это и есть поддержка со стороны США страны-оккупанта.

А потом, после восстановления Азербайджаном своих суверенитета и территориальной целостности, мы увидели попытки поощрения армянского "реваншизма". В том числе и через усиление политической, финансовой и военной поддержки Армении. Что сопровождается требованиями ввести санкции против нашей страны. И именно Паллоне является тем, кто является одним из главных персонажей в этой грязной игре. Поэтому, его прилет в Баку был априори нежелательным и провокационным. К счастью, он улетел и не обещал вернуться. Так будет лучше для всех.