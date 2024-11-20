Обсуждено сотрудничество Азербайджана с Honeywell Energy and Sustainability Solutions

В рамках COP29 министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели встречу с президентом и генеральным директором компании "Honeywell Energy and Sustainability Solutions" Кеном Вестом.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство экономики.

На встрече была представлена информация о проводимой в Азербайджане "зеленой" энергетической политике, а также о работах и реализуемых проектах в направлении развития возобновляемых источников энергии в нашей стране. Были доведены до внимания приоритеты, стоящие перед нашей страной в направлении цифровизации промышленности, устойчивого развития, энергетического перехода и развития человеческого капитала.

На встрече обсуждены переход к устойчивой деятельности в бизнес-среде, использование возобновляемых источников энергии и сотрудничество в сфере применения инновационных механизмов в экономике. Отмечена важность применения опыта компании в сфере современных технологий в нашей стране для инициатив в направлении эффективного энергетического перехода.

Также состоялся обмен мнениями о потенциальной значимости представленных компанией "Honeywell" инновационных решений для расширения использования устойчивых энергетических ресурсов в Азербайджане и организации эффективной деятельности во многих сферах экономики.