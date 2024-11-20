Азербайджан, как и другие страны, сталкивается с трудностями в обеспечении устойчивого водоснабжения на фоне растущего спроса и ограниченных ресурсов. Одним из перспективных решений этой проблемы является потенциал государственно-частного партнерства в контексте опреснения воды Каспийского моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил советник Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов (ADSEA) Асад Ширинов на панельной сессии на тему "Роль государственно-частного партнерства в управлении водными ресурсами", проведенной в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29).

А.Ширинов отметил, что на COP29 Азербайджанское государственное агентство водных ресурсов в ответ на климатические проблемы подчеркнуло важность альтернативных источников воды с особым акцентом на такие аспекты, как устойчивое развитие, инновационные подходы к устойчивому управлению водными ресурсами и опреснение. По его словам, нехватка воды является глобальной проблемой и затрагивает многие страны.

"Государственно-частное партнерство - это подход в управлении водными ресурсами Азербайджана, при котором государственные структуры и частные компании работают вместе для обеспечения водоснабжения, улучшения инфраструктуры и реализации устойчивых водных решений. Эта модель стала еще более актуальной в связи с растущим спросом на глобальном уровне из-за нехватки воды, устаревшей инфраструктуры и изменения климата", - сказал А.Ширинов.

По его словам, проект опреснения воды Каспийского моря является крупномасштабной инициативой, направленной на решение проблемы нехватки воды в Азербайджане. "Государственно-частное партнерство может стать важным решением проблемы нехватки воды. При правильном планировании, сильных нормативных рамках и участии сообществ можно максимально использовать преимущества государственно-частного партнерства", - сказал он.

Затем выступили председатель Стамбульского комитета государственно-частного партнерства Эйюп Вурал Айдын, региональный руководитель по развитию частного сектора департамента по Центральной и Западной Азии ЕБРР Энрико Пинали, начальник отдела управления проектами министерства экономики Азербайджана Замир Дибиров, которые отметили, что запасы воды в мире сокращаются. Заявив, что потребность в чистой воде около 1 миллиарда человек во всем мире не удовлетворяется, участники мероприятия отметили, что необходимо разумно использовать имеющиеся ресурсы. Было отмечено, что государственно-частное партнерство в прошлом году инвестировало в водные ресурсы Узбекистана около 5 миллиардов долларов. Было добавлено, что для решения водной проблемы необходимо частное финансирование.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.