В Ташкенте прошла акция по посадке деревьев, посвященная COP29

В рамках объявленного в Азербайджанской Республике 2024-го года "Годом солидарности во имя зеленого мира" по совместной организации Азербайджанского Культурного Центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане и Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами была проведена акция по посадке деревьев, посвященная COP29.

Как передает Day.Az, в мероприятии приняли участие сотрудники Азербайджанского Культурного Центра, члены Общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан", профессорско-преподавательский состав университета и студенты.

Первый проректор указанного университета Вахобжон Раджапов в своём выступлении предоставил информацию о проходящей в Баку COP29 и подчеркнул, что в ней также приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Председатель сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева и другие лица, делегацией Узбекистана были проведены различные встречи в рамках COP29. По его словам, вопросы климата и экологии, поднятые на этом престижном мероприятии, проводимом в Азербайджане, очень актуальны и для Узбекистана, и для решения этих вопросов правительством Узбекистана реализуются соответствующие шаги и программы.

Выступая далее, заместитель директора Азербайджанского Культурного Центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Надир Алимирзаев предоставил информацию о работах, проводимых в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира", проводимого в Азербайджане в этом году. Говоря об отношениях Азербайджана и Узбекистана, Н.Алимирзаев отметил, что Узбекистан активно участвует в строительных работах на наших землях, освобожденных от оккупации. Как продолжение этой деятельности стало открытие в ходе визита Президента Узбекистана в Азербайджан в рамках COP29, созданной правительством Узбекистана швейной фабрики в городе Ханкенди. Отметив, что Узбекистан входит в число стран, страдающих от изменения климата и экологических проблем, Н.Алимирзаев подчеркнул, что защита и восстановление природы является важным шагом, а цель сегодняшней акции с участием студентов ВУЗа - привить любовь к природе среди молодежи, обеспечить их активное участие в охране и восстановлении экологии. Подчеркнув особую важность проведения данной акции именно в те даты, когда проходит мероприятие COP29, Н.Алимирзаев еще раз отметил, что целью данной акции является привлечение внимания узбекского общества к этому важному событию, глобальным экологическим проблемам, происходящим в нашей стране.

Исполнительный директор Общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан", профессор Эркин Нуриддинов высоко оценил акцию по посадке деревьев, проведенную по инициативе Азербайджанского Культурного Центра в рамках "Года солидарности зеленого мира". Он заявил, что подобные меры являются одним из важных шагов в направлении защиты окружающей среды и любви к природе среди молодого поколения.

В рамках мероприятия также была продемонстрирована выставка фотографий, запечатлевших изменение климата, вызванное экологическим ущербом.

Затем с участием сотрудников Центра, профессорско-преподавательского состава университета и студентов прошла акция по посадке деревьев.