Швеция ставит цель достигнуть климатической нейтральности к 2045 году

Швеция намерена достичь климатической нейтральности к 2045 году, а после этого достичь отрицательных выбросов.

Об этом заявила министр по вопросам климата и окружающей среды Швеции Ромина Пурмохтари, выступая на саммите COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Наша стратегия основана на использовании инноваций и потенциала нашего бизнес-сектора", - отметила Пурмохтари, подчеркнув достижения Швеции в области возобновляемых источников энергии, ядерной энергетики, экологически чистой стали и устойчивого финансирования.

"Изменение климата угрожает нашему существованию", - подчеркнула она, призвав к немедленным действиям: "Я стою перед вами не только с призывом, но и с надеждой и уникальными возможностями". Пурмохтари указала на неопровержимые научные данные и предупреждения Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), призывающие к действию, но также отметила потенциал процветания, который открывает переход к "зеленой" экономике.

Швеция высоко оценила историческое соглашение, достигнутое на COP28 в Дубае, которое она назвала "поворотным моментом на пути к будущему, свободному от ископаемых топлив". Пурмохтари призвала международное сообщество поддержать этот прогресс на COP29. "Возобновляемые источники энергии возглавят этот процесс, а ядерная энергетика также играет ключевую роль в достижении глобального нулевого уровня выбросов к 2050 году", - подчеркнула она, добавив, что утроение ядерных мощностей поможет сохранить цель в 1,5°C.

Смотрящая в будущее, Пурмохтари призвала все страны представить новые амбициозные национальные взносы (NDC) в преддверии COP30. "Мы должны обеспечить обязательства, охватывающие все сектора экономики, все парниковые газы и полностью соответствующие цели 1,5°C", - заявила она, заверив в поддержке Швеции как надежного партнера в разработке и реализации этих целей.

Кроме того, Пурмохтари подтвердила приверженность Швеции международному климатическому финансированию. "С 2022 по 2023 год мы увеличили наше международное климатическое финансирование на более чем 80 миллионов долларов", - сообщила она, отметив что Швеция гордится тем, что объявила о взносе в Зеленый климатический фонд в размере более 750 миллионов долларов и о взносе около 20 миллионов долларов в фонд, поддерживающий потерпевшие страны.

Однако Пурмохтари подчеркнула, что для достижения целей Парижского соглашения необходима фундаментальная трансформация экономик и финансовых систем. "Новая коллективная цель по климатическому финансированию должна быть смелой и актуальной", - сказала она, пожчеркнув, что каждая страна должна взять на себя обязательства по достижению этой цели. Те, кто в состоянии это сделать, должны вносить финансовый вклад, а страны-получатели - демонстрировать реальные результаты в борьбе с изменением климата".