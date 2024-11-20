SpaceX вновь испытал ракету Starship

Компания SpaceX провела очередной - шестой - тестовый запуск сверхтяжелой ракетной системы Starship.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, На стартовую площадку в Техас прибыли основатель SpaceX миллиардер Илон Маск и переизбранный президентом США Дональд Трамп.

Последний написал в соцсетях, что собирается смотреть на пуск "самого большого объекта, когда-либо оторвавшегося от Земли".

Ракета Starship действительно самая тяжелая в истории и строится с прицелом на межпланетные миссии. В ходе шестого запуска было отмечено отклонение траектории посадки аппарата, в остальном, похоже, испытания прошли успешно.

Starship тестируют с 2023 года. Маск рассчитывает на ускорение прогресса в совершенствовании системы Starship во время второго президентского срока Трампа.