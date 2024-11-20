Запад потерял влияние в мировой политике

Саммит Группы двадцати (G20), прошедший 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, подчеркнул снижение влияния Запада в мировой политике.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразило агентство Bloomberg.

По его оценке, заявления Группы двадцати после начала специальной военной операции становятся все менее жесткими по украинскому вопросу, а число стран, готовых следовать старым правилам, продолжает сокращаться. На саммите отчетливо ощущалось возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом, что способствовало уверенности стран глобального Юга.

В этих условиях лидеры, такие как председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, оказались в центре внимания, как до, так и после официальных мероприятий, включая групповые фотосессии.

По данным организаторов, в саммите приняли участие представители 42 стран, что еще раз подчеркнуло его международное значение.