Маск рассказал о своей роли в формировании кабинета Трампа

Предприниматель Илон Маск в соцсети X рассказал о своей роли в принятии решений по назначениями в кабинет избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Для ясности, хотя я высказал свое мнение о некоторых кандидатах в кабинет, многие выборы происходят без моего ведома и решения на 100 процентов принадлежат президенту", - говорится в сообщении.

Маск назвал Трампа "отличным парнем с прекрасным чувством юмора". "Я ни разу не видел, чтобы он сделал что-то плохое", - заявил предприниматель.

Ранее Politico сообщило, что команда избранного президента США Дональда Трампа в частном порядке жалуется на то, что в его резиденции в Мар-а-Лаго не так давно появился новый гость - Илон Маск, и они проводят вместе столько времени, что будто "не могут насытиться друг другом".