ФК "Ханкенди" пополнился новым игроком

Футбольный клуб "Ханкенди" пополнил свою команду еще одним игроком сборной.

Как сообщает İdman.biz, представитель Лиги регионов усилился вратарем сборной Азербайджана по пляжному футболу Эльчином Гасымовым.

Для 35-летнего опытного вратаря это будет седьмой клуб во взрослом футболе. До сих пор он защищал честь команд "Мингячевир", "Габала", "Интер", "Шуша Карабах", "Гарадаг Локбатан" и "Хазар" (Баку).

Отметим, что до Гасымова в составе "Ханкенди" появились игроки нашей сборной по мини-футболу Зия Мамедли, Алиакпер Шабиев и Тамраз Амирджанов.