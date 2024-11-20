https://news.day.az/sport/1709109.html ФК "Ханкенди" пополнился новым игроком Футбольный клуб "Ханкенди" пополнил свою команду еще одним игроком сборной. Как сообщает İdman.biz, представитель Лиги регионов усилился вратарем сборной Азербайджана по пляжному футболу Эльчином Гасымовым. Для 35-летнего опытного вратаря это будет седьмой клуб во взрослом футболе.
ФК "Ханкенди" пополнился новым игроком
Футбольный клуб "Ханкенди" пополнил свою команду еще одним игроком сборной.
Как сообщает İdman.biz, представитель Лиги регионов усилился вратарем сборной Азербайджана по пляжному футболу Эльчином Гасымовым.
Для 35-летнего опытного вратаря это будет седьмой клуб во взрослом футболе. До сих пор он защищал честь команд "Мингячевир", "Габала", "Интер", "Шуша Карабах", "Гарадаг Локбатан" и "Хазар" (Баку).
Отметим, что до Гасымова в составе "Ханкенди" появились игроки нашей сборной по мини-футболу Зия Мамедли, Алиакпер Шабиев и Тамраз Амирджанов.
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