Пакистан привержен формированию условий для "зеленого" транспорта
Пакистан привержен созданию четких политических рамок, поддерживающих инициативы "зеленого" транспорта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр коммуникаций Пакистана Абдул Алеем Хан в ходе круглого стола высокого уровня на тему "Озеленение городского транспорта".
"На национальном уровне Пакистан привержен созданию четких политических рамок, поддерживающих инициативы "зеленого транспорта". Наша национальная транспортная политика согласована с нашими климатическими целями и направлена на то, чтобы каждый городской транспортный проект был устойчивым, низкоуглеродным и устойчивым к климатическим шокам.
Финансовые потребности Пакистана в переходе к "зеленой экономике" и декарбонизации остаются значительными. Страна предусматривает расширение доступа к международному климатическому финансированию, чтобы внести свой вклад в борьбу с изменением климата. Пакистан также рассматривает возможность использования инструментов, предусмотренных статьей 6 Парижского соглашения. Уже определены рыночные и нерыночные подходы, которые помогут диверсифицировать источники финансирования, включая зеленые и синие облигации, инструменты оценки углерода и другие", - заявил он.
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