Жители Баку увидели долгожданную премьеру оперы "Насими"

Во Дворце Гейдара Алиева 20 ноября при поддержке Министерства культуры состоялась премьера оперы "Насими" в постановке Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, опера, отражающая глубокую философию, свободный дух и гуманистические ценности гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, предоставляет зрителям возможность окунуться в его духовный мир.

Музыку оперы написал народный артист, профессор Сиявуш Керими, автором либретто является академик Рафаэль Гусейновым. Опера призвана передать наследие Насими будущим поколениям и всему миру.

Народный артист, профессор Сиявуш Керими в интервью журналистам перед премьерой оперы, сказал: "Сегодня премьера оперы "Насими", я очень взволнован. Мы много работали над тем, чтобы опера понравилась зрителям. В опере отражены уникальная личность гениального мыслителя Насими и события его жизни. Конечно, в этом произведении невозможно было охватить всю жизнь несравненного мастера слова. Но мы постарались создать произведение, которое понравилось бы зрителям. В опере приняли участие многие талантливые исполнители. Я верю, что она понравится публике".

Отметив, что над музыкой произведения он работал шесть месяцев, народный артист поблагодарил всех, кто принял участие в работе над этим произведением. "Я думаю, что это произведение завоюет большую популярность и создаст для нас большие возможности для пропаганды наследия Насими во всем мире".

Автор либретто оперы, академик Рафаэль Гусейнов отметил, что со дня рождения и казни гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими прошло очень много времени. "Но такие личности приходят и остаются в истории на века. Их невозможно стереть ни из истории, ни из памяти народа, к которому они принадлежат. Со временем такие личности возрождаются в произведениях художников, режиссеров, композиторов и остаются в памяти навсегда. Наш выдающийся писатель Иса Гусейнов написал замечательное произведение об Имадеддине Насими, а незабываемый режиссер Гасан Сеидбейли снял бесподобный фильм, благодаря которому Насими возродился для азербайджанского народа и вернулся на родную землю. Но проходит время, приходят новые поколения. С этой целью мы решили через эту оперу еще раз передать людям нашу любовь к Насими.

Мы с большим энтузиазмом старались создать достойное произведение, которое украсит азербайджанскую оперную сцену. В опере мы постарались передать зрителю личность и творческий гений Насими. Я верю, что опера "Насими" будет исполняться на азербайджанской сцене еще долгие годы", - сказал академик Рафаэль Гусейнов.

В премьерном спектакле роль Имадеддина Насими исполнил заслуженный артист Рамиль Гасымов. В опере приняли участие также народные артисты Тейюб Асланов (Фазлуллах Наими), Нуреддин Мехдиханлы (летописец), заслуженные артисты Илькин Ахмедов (Абдулгадир Марагаи), Антон Ферштандт (визирь Эмира Теймура), Джахангир Гурбанов (Меликшуара), солисты Фатима Джафарзаде (Сенем), Камиля Набиева ( Фатима), Сема Гамзаева (мать Насими), Махир Тагизаде (Эмир Теймур), Талех Яхьяев (Захид), Фахмин Ахмедли (адвокат Эмира Теймура), Хаял Гусейнов (Дервиш), Руслан Персан (первый охранник), Рза Хосровзаде (второй охранник), Фуад Азиззаде (сторож темницы), Эльмир Рустамов (Гази ) и другие.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектакля - заслуженный артист Эйюб Гулиев, режиссер-постановщик - заслуженная артистка Инара Бабаева, хореограф-постановщик - заслуженный артист Юрий Лобачев, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, художник-постановщик - заслуженный артист Рамиль Гасымов, художник по свету - Рафаэль Гасанов.

Помимо симфонического оркестра и хора Академического театра оперы и балета и балетной труппы, в спектакле приняли также участие ритм-группа "Натиг" под руководством народного артиста Натига Ширинова, народный артист Эльчин Гашимов (тар), заслуженный артист Эльнур Ахмедов (кяманча) и Амрах Оруджев (уд).

Несомненно, опера "Насими" займет достойное место в истории национального оперного искусства Азербайджана.