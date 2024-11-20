Япония окажет финансовую помощь развивающимся странам в борьбе с изменением климата

Япония обязалась выделить 70 миллиардов долларов в виде государственной и частной поддержки для климатических инициатив в развивающихся странах в период до 2025 года.

Об этом заявил министр по делам окружающей среды Японии Кэйитиро Асао, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Для достижения цели удержания глобального потепления в пределах 1,5 °C необходимо создать рамки, в которых международное сообщество будет действовать совместно. Особенно важны вклад стран с соответствующими возможностями и мобилизация частных финансов", - отметил Кэйитиро Асао.

Министр подчеркнул необходимость экономически широких целей по сокращению выбросов парниковых газов и призвал крупнейшие экономики установить абсолютные показатели по их снижению.

По его словам, Япония, в свою очередь, продолжает реализацию своих обязательств по сокращению выбросов в рамках текущего Национально определяемого вклада (NDC) и достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Новый амбициозный NDC, соответствующий цели 1,5°C, будет представлен в феврале следующего года.

Кроме того, он выделил важность внедрения статьи 6 Парижского соглашения, которая регулирует высококачественные углеродные рынки и стимулирует частное финансирование декарбонизационных технологий.

"Япония будет содействовать глобальной декарбонизации через механизм совместного кредитования (JCM) и продолжит продвигать международные усилия для успешного завершения COP29", - заключил министр.