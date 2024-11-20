Рашад Набиев о мерах по "озеленению" городского транспорта в Азербайджане

Для создания устойчивой экосистемы Азербайджан взял на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 35 процентов к 2030 году.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе круглого стола высокого уровня на тему "Озеленение городского транспорта".

"В рамках этого обязательства правительство Азербайджана разработало План трансформации мобильности. Прежде всего, мы стремимся сократить количество индивидуальных поездок на автомобилях в городе Баку на 40 процентов.

Мы также планируем обеспечить доступ к общественному транспорту для 90 процентов населения. Кроме того, мы намерены создать инфраструктуру для микромобильности, включающую более 100 километров велосипедных и скутерных дорожек, чтобы время в пути до любой точки интереса в городе Баку не превышало 20 минут. Эта программа включает более 60 инициатив, включая улучшение работы метро, железнодорожной и автобусной систем, развитие микромобильности, создание парковочных зон, выделенных полос для общественного транспорта и оптимизацию автобусной сети",- сказал он.

По его словам, команда проекта разработала цифровой двойник города Баку, который улучшает процесс принятия решений на основе цифровых данных.

"Более 6 миллиардов данных были собраны из маршрутов автобусов, инфраструктуры, поездок, станций метро, железнодорожной системы, а также данных мобильного приложения Waze и абонентов мобильной связи. Этот подход является одним из самых комплексных цифровых решений в мире. Мы внедрили автобусные полосы и оптимизировали маршруты автобусов, что позволило сократить пробки и увеличить скорость движения автобусов в Баку с 18 до 22 километров в час, повысить частоту обслуживания и сделать поездки на автобусах более привлекательными для пассажиров. Оптимизированная сеть должна сократить время в пути в часы пик и расширить доступ к общественному транспорту", - добавил он.