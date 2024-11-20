В рамках COP29 проходит круглый стол высокого уровня на тему "Озеленение городского траснспорта"

В рамках COP29 проходит круглый стол высокого уровня на тему "Озеленение городского траснспорта", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

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