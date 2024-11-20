https://news.day.az/ecology/1708957.html В рамках COP29 проходит круглый стол высокого уровня на тему "Озеленение городского траснспорта" - ФОТО В рамках COP29 проходит круглый стол высокого уровня на тему "Озеленение городского траснспорта", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
В рамках COP29 проходит круглый стол высокого уровня на тему "Озеленение городского траснспорта" - ФОТО
В рамках COP29 проходит круглый стол высокого уровня на тему "Озеленение городского траснспорта", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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