Азербайджан делится новыми климатическими целями на COP29

Азербайджан полностью привержен усилиям по борьбе с изменением климата и достижению национальных целей

Как передает Day.Az, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов страны Умайра Тагиева, выступая с национальным заявлением на COP29 в Баку, сообщает Trend.

У.Тагиева рассказала о национальных климатических целях Азербайджана, включая обязательство сократить выбросы парниковых газов на 40 порцентов к 2050 году по сравнению с уровнем 1990 года. "Страна стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии в своей общей мощности по производству электроэнергии до 30 процентов к 2030 году, что соответствует глобальным усилиям по ограничению потепления до 1,5°C", - отметила она.

Азербайджан также предпринял важные шаги в энергетическом секторе, создав зоны зеленой энергетики в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыване. Эти зоны будут способствовать сокращению выбросов в энергетическом секторе. "Зоны зеленой энергетики, созданные в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыване, непосредственно помогут в снижении выбросов, особенно в энергетическом секторе", - заявила Тагиева.

Она также рассказала об обновленных национальных мерах по сокращению выбросов (NDC 3.0), которые будут включать подробные стратегии сокращения выбросов в ключевых отраслях. "Мы пересматриваем наши целевые показатели в рамках обновленного NDC 3.0. Новый документ будет содержать стратегии сокращения выбросов в ключевых отраслях, что укрепит нашу приверженность нулевым выбросам углерода в будущем", - пояснила Тагиева.

Климатические цели Азербайджана интегрированы в более широкую стратегию социально-экономического развития страны. "Чистая окружающая среда и зеленый рост - это один из приоритетов в рамках национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года, утвержденных Президентом страны", - подчеркнула она, отметив, что стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы нацелена на сокращение выбросов парниковых газов.

Прозрачность остается основным принципом климатической стратегии Азербайджана. Страна уже подготовила первый отчет о прозрачности за двухгодичный период (BTR), предоставляющий четкие и достоверные данные о достигнутом прогрессе. "Прозрачность - ключевая составляющая нашей стратегии действий в области климата", - подчеркнула Тагиева. "Этот отчет подтверждает приверженность Азербайджана международным климатическим соглашениям и подчеркивает нашу приверженность подотчетности и укреплению доверия".

Признавая, что Азербайджан сильно уязвим к последствиям изменения климата, Тагиева отметила важность адаптационных мер. В стране разработан Национальный план адаптации, включающий стратегии для решения проблем в сельском хозяйстве, водном и прибрежном управлении, а также в снижении риска стихийных бедствий. "Наш национальный план адаптации включает комплексные стратегии для решения ключевых проблем, в том числе в сельском хозяйстве, водных ресурсах и прибрежных зонах, а также для снижения рисков стихийных бедствий", - сообщила она.

"Хотя Азербайджан добился значительного прогресса, мы понимаем, что это глобальная проблема, которая требует глобальных решений", - заключила Тагиева, подчеркнув важность адекватной финансовой поддержки и передачи технологий для ускорения действий по борьбе с изменением климата.