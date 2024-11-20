Ингер Андерсон о последствиях изменения климата для городов

Города также становятся жертвами последствий изменения климата.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсон на церемонии открытия на высоком уровне многоуровневых и многосекторальных мероприятий по борьбе с изменением климата на COP29 в Баку.

Она отметила, что меры по адаптации, которые будут предприняты городами, должны быть согласованы с зонированием, планированием, строительными стандартами и т.д.

"Рассмотрите природные решения, чтобы защита окружающей среды в ваших городах заключалась не только в посадке деревьев и создании парков. Работая в городах, вы также должны учитывать неделимость экологических проблем.

Климат и адаптация могут способствовать положительному решению проблемы биоразнообразия. Работая над управлением ресурсами и отходами, вы можете повлиять на сокращение выбросов пластика и метана. В экологическом секторе все взаимосвязано", - добавила она.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.