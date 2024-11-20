Мы несоразмерно страдаем от проблемы изменения климата

Одна из главных целей COP29 - привлечь внимание мировой общественности к коренным народам в решении проблемы изменения климата.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend Найджел Мадуро, представитель острова Аруба.

"Я представляю Island Innovation от программы Карибской академии лидеров в области климатической справедливости как один из лучших студентов. Я впервые в Баку, это очень красивый город, люди здесь очень отзывчивые и приятные. Одно из моих главных посланий на COP29 состоит в том, чтобы донести наши решения для борьбы с изменением климата, так как мы несоразмерно страдаем от этой проблемы", - отметил Найджел Мадуро.

Напомним, что с 11 ноября по 22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.