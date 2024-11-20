Чили презентовала экологичную транспортную стратегию на COP29

Чили твердо привержена борьбе с изменением климата.

Об этом заявил министр транспорта страны Хуан Карлос Муньос на саммите COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В своем национальном заявлении Муньос изложил амбициозные планы Чили по сокращению выбросов и переходу на "зеленую" энергетику, подчеркнув важность комплексного и инклюзивного подхода к решению проблемы изменения климата.

"Чили привержена климатическим целям. Мы являемся одной из немногих развивающихся стран, которая поставила перед собой цель достичь углеродной нейтральности и устойчивости к изменениям климата к 2050 году", - заявил Муньос. Он пояснил, что рамочный закон страны об изменении климата обязывает органы власти всех уровней учитывать климатические аспекты в своей политике. Это включает в себя разработку стратегических планов, нормативных актов и экономических инструментов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов.

Министр отметил уязвимость Чили к изменению климата, указав на продолжительные засухи, лесные пожары и наводнения, которые особенно сильно затронули беднейшие слои населения страны. "Мы проводим инклюзивную политику, направленную на справедливый переход", - подчеркнул он, отметив, что важно решать климатические проблемы, обеспечивая справедливость для всех сообществ.

В рамках своей долгосрочной климатической стратегии Чили стремится достичь углеродной нейтральности к 2050 году, при этом конкретные секторальные планы по смягчению последствий и адаптации уже реализуются. "Этот комплексный подход позволяет Чили проводить твердую государственную политику в области климата, основанную на научных данных и поддержанную множеством инструментов для достижения национальных целей", - пояснил министр.

Говоря о транспортном секторе, Муньос рассказал о плане по сокращению выбросов и улучшению качества жизни. Он отметил, что особое внимание уделяется электромобилям, массовому развитию общественного транспорта и железнодорожной инфраструктуры. "Эти меры направлены не только на сокращение выбросов, но и на улучшение качества жизни, снижение загрязнения и повышение доступности удобного и безопасного транспорта", - отметил он.

Ключевым элементом климатической стратегии Чили является цель довести выбросы общественного транспорта до нуля к 2040 году. Муньос также отметил, что в рамках Национального закона о субсидиях на общественный транспорт ежегодно выделяется около 1,5 миллиарда долларов на поддержку перехода на электрический транспорт. "Этот закон обеспечивает стабильность и предсказуемость при планировании и инвестировании в устойчивый общественный транспорт", - добавил министр. Недавно срок действия закона был продлен до 2032 года, что гарантирует дальнейшую финансовую поддержку экологичной трансформации транспорта.

Чили уже достигла значительных успехов: парк электробусов в Сантьяго стал крупнейшим городским парком за пределами Китая, насчитывая 2500 автобусов. "В ближайшие 18 месяцев будет добавлено еще 1200 автобусов", - сообщил Муньос. Страна также активно инвестирует в развитие сети метро и железных дорог, включая расширение метро Сантьяго на 75 километров.