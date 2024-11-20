Суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе"

Басманный суд Москвы продлил до 22 февраля 2025 года срок ареста обвиняемым в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Назримаду Лутфуллои*, Якубджони Юсуфзоду*, Заиру Муххамаду Шарипзоде* и Джумахону Курбонову* продлили срок содержания под стражей до 22 февраля 2025 года", - передает корреспондент РЕН ТВ.

Следствие ранее приняло решение переквалифицировать обвинение четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Исроила*, Диловара* и Аминчона Исломовых*, а также Алишера Касимова* обвиняют в пособничестве в совершении теракта.