Мирзоев стал единоличным лидером в Будапеште

Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев захватил единоличное лидерство на Мемориале Ласло Эперджеси в Будапеште (Венгрия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в седьмом туре он добился победы над Амитом Доши Мокшем (Индия). Это позволило Мирзоеву набрать 5,5 очка и укрепиться на первом месте. Ближайшим преследователем нашего гроссмейстера является Гок Нгуен, отстающий на полбалла.

Всего в круговом турнире выступают 10 шахматистов.