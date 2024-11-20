https://news.day.az/sport/1709025.html Мирзоев стал единоличным лидером в Будапеште Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев захватил единоличное лидерство на Мемориале Ласло Эперджеси в Будапеште (Венгрия). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в седьмом туре он добился победы над Амитом Доши Мокшем (Индия). Это позволило Мирзоеву набрать 5,5 очка и укрепиться на первом месте.
Мирзоев стал единоличным лидером в Будапеште
Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев захватил единоличное лидерство на Мемориале Ласло Эперджеси в Будапеште (Венгрия).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в седьмом туре он добился победы над Амитом Доши Мокшем (Индия). Это позволило Мирзоеву набрать 5,5 очка и укрепиться на первом месте. Ближайшим преследователем нашего гроссмейстера является Гок Нгуен, отстающий на полбалла.
Всего в круговом турнире выступают 10 шахматистов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре