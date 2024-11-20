https://news.day.az/society/1709111.html Вот как возрождается Агдам - уникальные кадры из освобожденного города - РЕПОРТАЖ Опубликованы новые кадры восстанавливающегося города Агдам, передает Day.Az. Судя по видео, в городе активно ведутся строительные работы. Подробнее - в репортаже AzTV:
Вот как возрождается Агдам - уникальные кадры из освобожденного города - РЕПОРТАЖ
Опубликованы новые кадры восстанавливающегося города Агдам, передает Day.Az.
Судя по видео, в городе активно ведутся строительные работы.
Подробнее - в репортаже AzTV:
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