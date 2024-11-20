В Азербайджане пройдут Всемирный форум городского развития и Всемирный день окружающей среды.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, выступая во время церемонии открытия на высоком уровне многоуровневых и многосекторальных мероприятий по борьбе с изменением климата на COP29 в Баку.

По его словам, Азербайджан с гордостью примет Всемирный форум городского развития (WUF13) в 2026 году и готов учредить институт Специального посланника по климатическим действиям в сфере урбанизации, сделав первый практический шаг к реализации этого значимого направления.

Он особо отметил создание Бакинской коалиции непрерывности.

"Кроме того, рад объявить о создании Бакинской коалиции непрерывности. Мы благодарны нашим партнерам из Египта, ОАЭ, Бразилии и UN-Habitat за поддержку этой инициативы. Создание коалиции посылает мощный сигнал о том, что будущее наших городов зависит от сотрудничества, инноваций и общей ответственности",- добавил председатель Госкомитета.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.