Интервью главного тренера мужской сборной Азербайджана по баскетболу Тахира Бахшиева İdman.biz.

- Сегодня вам предстоит встретиться с Ирландией в квалификации чемпионата мира-2027. Как оцениваете подготовку команды?

- К игре в Баку мы готовились неделю. Тренировались практически со всем основным составом. Только Джордан Дэвис и Орхан Айдын присоединились к нам в Турции и прилетели в Ирландию. У нас здесь была совместная тренировка. Мы готовы к игре.

- Довольны ли вы атмосферой в команде?

- Всё хорошо. Все знают, что это важная игра. Это наш третий матч, впереди еще четыре. Но это наш самый важный матч как с точки зрения турнирной таблицы, так и с психологической стороны. Баскетболисты тоже понимают ответственность.

- Чемпионат Азербайджана только начался. Как этот фактор может повлиять на игру баскетболистов?

- Да, хотя было проведено всего 3 тура, я видел, что баскетболисты во время тренировки были в хорошей форме. Они также хорошо подготовлены физически. Из-за травмы с нами не будет Эндера Поладханлы. Его польза для команды была огромной. Тем не менее, после хороших тренировок мы полностью сосредоточены на матче.

- Чем, по вашему мнению, опасен ваш соперник?

- Мы смотрели их встречи. Они агрессивно играют в нападении и защите. Быстро заполняют лимит фолов. У 3-4 игроков хорошие дальние броски. Хоть они и не очень высокие, им нравится агрессивный баскетбол. Поэтому мы подготовили свою тактику против них.

- Мы сказали, что встреча важная. Тогда команда должна только побеждать...

- Да. Нам нужна только победа. Понимаем, что это будет очень сложно. Потому что Ирландия тоже проиграла 2 игры. Это их последний шанс. Если они проиграют, то не смогут выйти из группы. Хоть это и сложно, но психологически мы полностью готовы к победе.