Самир Шарифов прокомментировал рост расходов в последние годы

В последние годы мы увеличили расходы до 13 процентов в год. Мы сосредоточили наши основные усилия на ненефтяном секторе. Отрадно, что наши доходы от этой отрасли растут. Поэтому мы должны стараться не нарушать резко баланс.

Об этом заявил министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения государственного бюджета на 2025 год в Милли Меджлисе, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что из государственного бюджета на "Азеристиликтаджхизат" выделяется 46 миллионов манатов в год.

"Эти средства выделяются потому, что тариф, взимаемый "Азеристиликтаджхизатом" с населения, значительно ниже фактических затрат. Здесь образуется большой минус. Эффективность котлов довольно низкая. Поэтому необходимо переходить к более современным методам отопления. Предложения по этому поводу есть и в настоящее время прорабатываются", - отметил он.