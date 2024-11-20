Турция нацелена на достижение нулевых выбросов к 2053 году

Турция будет стремиться достичь цели нулевых выбросов к 2053 году.

Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу во время выступления на пресс-конференции в рамках COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы поощряем использование электрического наземного и подземного транспорта в городах. Воздушные, морские и сухопутные пути имеют большое значение в торговле. Мы изучаем возможность использования поездов с электродвигателем в Среднем коридоре. Мы также начали производить поезда с электродвигателем", - сказал он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.