Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане

В октябре 2024 года число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане превысило 706,9 тыс. человек.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что из них 42,97%  - мужчины, а 57,03% - женщины.