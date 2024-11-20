https://news.day.az/society/1708982.html

Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане

В октябре 2024 года число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане превысило 706,9 тыс. человек. Об этом сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения. Отмечается, что из них 42,97% - мужчины, а 57,03% - женщины.