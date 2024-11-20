Средний коридор играет ключевую роль в условиях нынешней геополитической нестабильности

Средний коридор играет ключевую роль, особенно в условиях нынешней геополитической нестабильности.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Джованни Донато, дипломатический советник министерства инфраструктуры и транспорта Италии, за "круглым столом" высокого уровня на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.

"Средний коридор играет ключевую роль, особенно в условиях нынешней геополитической нестабильности. Укрепление устойчивости и надежности инфраструктуры, развитие цифровой связи и обмена данными, а также поддержка регионального сотрудничества и партнерства в целях развития - это основные условия для достижения значительного прогресса в укреплении связей между Европой и Азией, - отметил он.

Он также подчеркнул, что Италия смогла создать сильную и динамичную биотопливную отрасль и готова применять накопленный опыт для развития топлива нового поколения.

"Наша конечная цель - превратить Италию в крупную "гавань" Среднего коридора и ворота в Европу для товаров из Центральной Азии и Индо-Тихоокеанского региона", - добавил он.