COP for Hope: Азербайджанское председательство делает все возможное для достижения консенсуса на COP29

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - посол США в Азербайджане Марк Либби.

В интервью Trend посол Марк Либби заявил, что Азербайджанское председательство делает все возможное для достижения консенсуса на COP29, передает Day.Az.

"Я понимаю, что существует множество сложных вопросов на COP29. Команда США рассматривает всё: от целевых показателей и смягчения последствий до финансирования. Все эти вопросы сложны, но именно поэтому мы здесь, чтобы работать над ними", - сказал он.

Он выразил уверенность, что стороны с небольшим усилием и долей доброй воли смогут прийти к соглашению, которое удовлетворит всех и решит проблему климатического кризиса.

"Я возлагаю большие надежды на COP29", - отметил Марк Либби.

Говоря о мероприятии, организованном посольством США, он подчеркнул важность участия молодежи в борьбе с изменением климата.

"Мероприятия, подобные этому, дают мне наибольшую надежду на нашу способность бороться с изменением климата, потому что здесь участвует инновационная, вдохновленная и умная молодежь, которая смотрит на серьезные проблемы и ищет пути их решения", - сказал посол.

"Для меня и моей команды в посольстве это настоящая честь - иметь возможность поддерживать их.

Я уверен, что они проделают отличную работу для Азербайджана и внесут значительный вклад в решение климатических проблем во всем мире", - добавил посол.