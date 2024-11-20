https://news.day.az/politics/1709203.html Послу Канады в Ереване оперативно подложили армянку В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена сатирическая публикация о том, как послу Канады в Ереване оперативно подложили армянку. Day.Az представляет публикацию: Эндрю Тернер, посол Канады в Армении, только недавно начал работать в этой стране - а уже женился на армянской актрисе Милене Варданян.
Послу Канады в Ереване оперативно подложили армянку
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена сатирическая публикация о том, как послу Канады в Ереване оперативно подложили армянку.
Day.Az представляет публикацию:
Эндрю Тернер, посол Канады в Армении, только недавно начал работать в этой стране - а уже женился на армянской актрисе Милене Варданян.
Вопросов о деятельности Тернера больше нет. Кто-нибудь еще удивляется отношению Канады к ситуации в нашем регионе? И насколько дипломатичен, корректен а самое главное беспристрастен будет этот новый посол?
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