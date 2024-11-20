Впервые в рамках повестки по изменению климата подчеркнут целостный подход к человеческому развитию

В рамках повестки дня по изменению климата впервые был сделан упор на целостный подход к человеческому развитию.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев во время выступления на "круглом столе" "Укрепление кадровых ресурсов здравоохранения по подготовке к последствиям изменения климата для здоровья и реагирования на них".

Министр отметил, что влияние изменения климата на здоровье оказалось в центре дискуссий, выдвинув на обсуждение новую парадигму климата и здоровья.

"Сегодня главной целью обсуждения является определение методов смягчения воздействий изменения климата на здоровье, используя важнейший компонент любой системы здравоохранения - кадровый потенциал здравоохранения. Подготовка медицинских работников - это достаточно длительный и инвестиционноемкий процесс", - сказал он.

Министр отметил, что развитие устойчивой к изменению климата рабочей силы в области здравоохранения включает в себя множество аспектов, включая реформу медицинского образования, последипломное образование.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.